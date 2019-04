Alberto Bettiol verrast alle favorieten en wint Ronde Van Vlaanderen

Alberto Bettiol heeft verrassend de Ronde Van Vlaanderen gewonnen. Op de Oude Kwaremont reed hij weg uit een elitegroepje. Niemand kon hem nog terughalen en de 25-jarige Italiaan pakt zo z'n allereerste profzege.

Kasper Asgreen en Alexander Kristoff werden twee en drie. Mathieu van der Poel kwam zwaar ten val maar kleurde toch nog helemaal mee de finale en werd bijzonder knap vierde. De beste Belg was Oliver Naesen op een zevende plaats, Tiesj Benoot werd negende en Greg van Avermaet vervolledigt de top tien.

Terpstra staakt de strijd

Nog voor de eerste passage over de Kwaremont moest de Ronde van Vlaanderen het zonder de titelverdediger doen. Niki Terpstra kwam namelijk ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Even later meldt Direct Energie dat Terpstra bij bewustzijn is. De Nederlander zal niet kunnen deelnemen aan Parijs-Roubaix.

Van der Poel lek

Ook Mathieu van der Poel kwam ten val, de Nederlandse kampioen reed lek en verloor zijn evenwicht. Hij bleef even liggen, maar op de Oude Kwaremont en de Paterberg kon van der Poel opschuiven en uiteindelijk maakt hij de aansluiting op de Koppenberg.

Wederopstanding Vanmarcke

Op kop van koers waren het lange tijd Dylan Van Baarle en Kasper Asgreen die het peloton op afstand hielden. Zij werden vergezeld door een verrassende Sep Vanmarcke, die lange tijd onzeker was voor de Ronde door een blessure.

Op de Kruisberg ging Jungels aan het peloton schudden, Van Avermaet was attent mee en de koplopers werden ingehaald. Zdenek Stybar moest passen en kwam niet meer in het stuk voor.

Sep Vanmarcke was dan wel gegrepen, maar ging vol op de kop rijden. De renner van Education First had met Langeveld en Bettiol nog twee ploegmaats mee.

Verrassende Italiaan

En het was die Bettiol die op de laatste passage van de Kwaremont een serieuze versnelling in huis had. De favorieten lieten zich verrassen en konden de Italiaan niet volgen.

Op de Paterberg gingen Van Avermaet, Naesen en van der Poel versnellen, maar het gat op Bettiol werd niet veel kleiner.

Geen samenwerking in de achtervolging

In de laatste 10 kilometer hield Bettiol stand, mede omdat er in de achtervolging veel naar elkaar werd gekeken. Het groepje achtervolgers was groot en daardoor kwam er geen lijn in het achtervolgingswerk.

Van Avermaet probeerde nog wel, maar geraakte niet weg. Uiteindelijk was het nog Kasper Asgreen die de andere achtervolgers kon verrassen. De 24-jarige Deen van Deceuninck-Quick Step werd zo nog verrassend tweede.

Podium zonder Belgen

In het groepje geklopten was het Alexander Kristoff die de sprint won. Voor het eerst in 18 jaar staat er geen Belg op het podium van de Ronde van Vlaanderen. Het is van 2007 geleden dat een Italiaan de Ronde won, toen was het Alessandro Ballan die Leif Hoste klopte in de sprint.