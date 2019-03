Alaphilippe wint Strade Bianche, Wout Van Aert is derde

De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) heeft de Italiaanse wielerwedstrijd Strade Bianche gewonnen. Hij klopte na 184 kilometer in de sprint de Deen Jakob Fuglsang (Astana Pro Team). Wout van Aert (Jumbo-Visma) eindigde net zoals vorig jaar knap derde.

Groep der favorieten

Julian Alaphilippe was één van de renners van de omvangrijke kopgroep die ontstond op 35 kilometer van de finish. In die groep zaten ook een pak Belgen, onder meer Greg van Avermaet (CCC Team), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step), Tim Wellens (Lotto-Soudal) en Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), de winnaar van vorig jaar.

Op de steile grindstrook Monteaperti was het Jakob Fuglsang die ten aanval trok. Alaphilippe volgde, net zoals Wout Van Aert. De rest kon niet mee. Het werd uiteindelijk een verbeten strijd tussen Alaphilippe en Fuglsang. Van Aert moest aanvankelijk passen, maar vond op het allerlaatste moment toch terug de aansluiting bij het leidersduo. Op dat moment had hij wel al z'n beste krachten verspeeld en kon hij de twee leiders niet meer verrassen. Alaphilippe klopte Fuglsang in de sprint en Wout Van Aert strandde net zoals vorig jaar op de derde plaats, op 27 seconden van de winnaar. Tiesj Benoot werd uiteindelijk vijfde, Greg Van Avermaet zesde. Tim Wellens vervolledigde de top tien.

Deceuninck-Quick-Step domineert

De Strade Bianche is al de 15de overwinning voor Deceuninck-Quick-Step dit seizoen. Het team van Patrick Lefevere zit duidelijk in bloedvorm. Voor winnaar Julian Alaphilippe zelf is het z'n vierde overwinning van het seizoen, na ook al twee zeges in de ronde van San Juan en eentje in de Ronde van Colombia.