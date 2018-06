Alaphilippe wint, Moscon nieuwe leider

Julian Alaphilippe heeft Quick-Step Floors een nieuwe overwinning bezorgd. De Fransman was de sterkste in de eerste bergrit van de Dauphiné en troefde Daniel Martin en Geraint Thomas af. Gianni Moscon neemt het geel over van zijn ploegmaat Michal Kwiatkowski.

Jens Keukeleire toonde zich en reed even virtueel in het geel. Dario Cataldo leek zijn lange vlucht met succes af te ronden, maar de Italiaan kraakte in het slot. Alaphilippe had nog de meest frisse benen op de slotklim van tweede categorie. Tiesj Benoot was de eerste Belg op de tiende plaats.

In de stand telt Moscon nu zes seconden voorsprong op ploeggenoten Kwiatkowski en Thomas. Benoot is achtste op 1:13 van Moscon. Morgen wacht de renners een korte etappe van 130 km met aankomst bergop in Valmorel.