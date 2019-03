Alaphilippe wint 110e Milaan-Sanremo

Topfavoriet Julian Alaphilippe heeft de 110e Milaan-Sanremo gewonnen. De renner van Deceuninck-Quick Step won de sprint in een select groepje van een tiental overgebleven renners. Oliver Naesen sprintte naar een knappe 2de plaats. Wout van Aert werd 6de

Een kopgroep van een tiental renners kleurden de klassieke lange vlucht. Het peloton gaf ze enkele minuten, maar aan het begin van de Cipressa - op 25 kilometer van de meet - werd de laatste vluchter gegrepen.

Op diezelfde Cipressa brak de koers nog niet open en reed het peloton gezamenlijk naar boven. Een schifting kwam er niet meteen. Tot Bonifazio zich als een kamikazepiloot naar beneden stortte. Er vielen wat gaten, maar het beloofde vuurwerk kwam er pas op de Poggio.

Het tempo ging zoals verwacht de hoogte in op de Poggio en dat gebeurde onder leiding van Philippe Gilbert. Een aanval van een renner van Education First brak de koers helemaal open. Alaphilippe reageerde en reed het gat zelf toe, maar enkele toppers zoals Sagan, Kwiatkowski en ook Wout Van Aert en Oliver Naesen gingen mee in zijn zog.

Uiteindelijk reed een select groepje overgebleven renners, met de Belgen Naesen en van Aert samen naar de streep. Alaphilippe zat perfect liet niemand meer aan zijn voorwiel komen. Naesen spurtte naar een knappe 2de plek. Wout van Aert werd 6de.