Alaphilippe volgt zichzelf op als winnaar Waalse Pijl

Julian Alaphilippe heeft net zoals vorig jaar de Waalse Pijl gewonnen. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step was op de Muur van Hoei nét iets sterker dan Jakob Fuglsang. Bjorg Lambrecht finishte als vierde.

.@alafpolak just can't stop winning!



The @deceuninck_qst man climbs to a sensational victory for the second consecutive year in #FlecheWallonne pic.twitter.com/3kq1eXNSTy — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 24 april 2019

De renners trokken zich vanochtend onder aangename weersomstandigheden op gang in Ans. ’t Regende meteen aanvalspogingen, waarna onze landgenoot Kenneth Van Rooy, Joey Rosskopf, Robin Carpenter en Tom Wirtgen zich wisten af te zonderen van de grote meute. Wat later pikte ook Koen Bouwman zijn wagonnetje aan.

Het vijftal reed een maximale voorsprong van een kleine zes minuten bij elkaar, terwijl de troepen van Deceuninck-Quick.Step hun verantwoordelijkheid in de achtergrond namen. Zij reden uiteraard in dienst van topfavoriet Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar.

Na de eerste beklimming van de Muur van Hoei bleven er nog drie vluchters over: Rosskopf, Carpenter en Bouwman. Cesare Benedetti, Pierre-Luc Périchon en Damiano Caruso trokken dan weer in de tegenaanval. Wat later deden Tomasz Marczynski, Tom-Jelte Slagter, Nathan Haas, Michael Gogl en Gorka Izagirre hetzelfde. Zonder succes. Een chasse patate.

Vervolgens losten Peter Sagan én Daniel Martin uit het peloton. Neen, de Ier zou de Waalse Pijl andermaal niet winnen. Ook Roman Kreuziger, Domenico Pozzovivo en Adam Yates zagen hun winstkansen in rook opgaan, weliswaar door een stevige valpartij.

Bjorg Lambrecht trok er zich weinig van aan en versnelde op de volgende passage van de Muur. Onder anderen Dylan Teuns en Tim Wellens schoven mee, maar Movistar bracht de boel weer samen. Net voordien werden tevens de laatste vroege vluchters ingerekend.

Lotto-Soudal-renner Marczynski bleek over geweldige benen te beschikken en plaatste in de slotfase een nieuwe demarrage. Matej Mohoric maakte de sprong, maar de ploegmakkers van Alaphilippe hielden het zaakje onder controle. Hergroepering, nog voor de laatste beklimming van de Muur.

Op de slothelling opende Jakob Fuglsang de debatten. Alaphilippe had als enige een reactie in huis en rekende finaal af met de Deen van Astana. Zijn tweede overwinning op rij in Hoei was een feit. Diego Ulissi finishte als derde, Lambrecht was een knappe vierde.