Alaphilippe verlengt met twee jaar bij Deceuninck-Quick Step

Goudhaantje Julian Alaphilippe fietst ook de twee volgende seizoen voor Deceuninck-Quick Step. De Fransman maakte het nieuws bekend via instagram.

Voor Alaphilippe was 2019 een topjaar met onder meer winst in de Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. Ploegbaas Patrick Lefevere wilde de Franse veelwinnaar maar al te graag in de ploeg houden en dat is ook gelukt.

“Het verhaal gaat verder. Ik ben blij om aan te kondigen dat ik voor twee jaar heb bijgetekend bij Deceuninck-Quick step. Bedankt Patrick Lefevere voor het vertrouwen. Blij dat we dit avontuur samen kunnen voortzetten”, schrijft Alaphilippe op Instagram.