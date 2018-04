Al drie versterkingen bij Zulte

Zulte Waregem heeft met het oog op komend seizoen drie versterkingen binnengehaald. Middenvelder Hicham Faik komt over van Excelsior Rotterdam, verdediger Marco Bürki verlaat op zijn beurt Young Boys Bern en Erdin Demir ruilt de Freethiel in voor het Regenboogstadion.

Maandag haalde Essevee al zijn tweede en derde versterking binnen. De 26-jarige Nederlander Hicham Faik tekent voor drie jaar in het Regenboogstadion. Faik was einde contract bij Excelsior. “Ik begreep dat Zulte Waregem staat voor fris, verzorgd en aanvallend voetbal. Het gevoel zat meteen goed”, reageert Faik op de website van de club. De Marokkaanse Nederlander was een vaste waarde in de ploeg uit Rotterdam en goed voor vijf doelpunten en drie assists.

Nog op maandag tekende Erdin Demir een contract voor drie seizoenen aan de Gaverbeek. De Zweedse verdediger sluit de deur bij Waasland-Beveren achter zich dicht, waar zijn contract afliep.

Vorige week haalde Zulte Waregem ook al de Zwitser Marco Bürki binnen, broer van Borussia Dortmund-doelman Roman Bürki. De 24-jarige verdediger tekende een contract voor drie seizoenen. Daarvoor speelde hij zeven seizoenen voor Young Boys Bern, inclusief twee uitleenbeurten aan FC Thun.