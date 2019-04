Ajax bevestigt komst Marin

Razvan Marin verlaat Standard op het einde van het seizoen voor Ajax. Dat bevestigen de Amsterdammers op hun website. De 22-jarige Roemeen tekent voor vijf seizoenen bij de kwartfinalist van de Champions League.

Marin arriveerde in januari 2017 bij Standard en ontpopte zich er tot een echte publieklieveling. De Roemeen werd de draaischijf van de Rouches en maakte bij momenten een grootse indruk.

Champions League

Met Standard speelde Marin nog tegen Ajax in de kwalificaties van de Champions League. De Rouches werden uitgeschakeld na een zeer verdienstelijke prestatie, maar de Roemeen heeft dus toch indruk gemaakt op de Amsterdammers.

Vijfjarig contract

Marin legde vandaag zijn fysieke testen af en tekende een contract voor vijf jaar. Ajax betaalt zo'n 12,5 miljoen euro voor de middenvelder.

