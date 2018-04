Agüero geopereerd, WK niet in gevaar

De Argentijnse spits Sergio Agüero is een tijdje buiten strijd. De aanvaller van kersvers Engels landskampioen Manchester City heeft een kijkoperatie aan de knie ondergaan, zo liet hij zelf op Twitter weten. "Ik hoop zo snel mogelijk terug op het veld te staan."

Met 21 treffers en 6 assists in 25 competitiewedstrijden had Kun Agüero dit seizoen een belangrijk aandeel in de vijfde landstitel van de Citizens. De ploegmaat van onze landgenoten Kevin De Bruyne en Vincent Kompany sukkelde echter al langer met de knie. Vermoedelijk staat de 29-jarige aanvaller drie tot vier weken aan de kant.

Met deze kleine ingreep hoopt Agüero blessurevrij van het WK te beginnen. De Argentijnen openen op 16 juni hun tornooi tegen IJsland. Nadien volgen nog groepswedstrijden tegen Kroatië en Nigeria.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas //Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field