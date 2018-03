Agassi geen coach meer van Djokovic

Andre Agassi stopt als trainer van Novak Djokovic. Te veel meningsverschillen tussen beide tennisgrootheden zouden aan de basis liggen van de breuk.

Agassi bevestigde het nieuws over de afgesprongen samenwerking aan de Amerikaanse sportzender ESPN. "Ik heb altijd met de beste bedoelingen getracht Novak te helpen. Maar te vaak gingen we akkoord om het niet met elkaar eens te zijn. Ik wens hem het allerbeste in de toekomst." Agassi trainde Djokovic sinds Roland Garros van vorig jaar.

Onder de vleugels van Agassi kon Djokovic weinig sprekende resultaten voorleggen, al stond de twaalfvoudig grandslamkampioen wel lange tijd aan de kant door een elleboogblessure. Djokovic timmert aan de weg terug maar dat verloopt moeizaam. Zowel in Indian Wells als Miami verloor de 30-jarige Serviër deze maand zijn eerste wedstrijd. Op de ATP-ranking is de ex-nummer 1 weggezakt naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst.