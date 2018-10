Advocaat Veljkovic is kwaad: “Bedenkelijk dat ik cliënt pas na 24 uur zie”

De advocaat van makelaar Dejan Veljkovic, Kris Luyckx, is niet te spreken over het feit dat hij pas na 24 uur met zijn cliënt kan samenzitten. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. Veljkovic werd gisteren opgepakt in het onderzoek naar witwassen en matchfixing in de Jupiler Pro League. Hij werd gisteren nog niet verhoord en moest vannacht in de cel blijven.

“Het is heel bedenkelijk dat ik als advocaat, 24 uur later, nog niet de mogelijkheid heb gehad om met mijn cliënt te overleggen. Hij is zelfs nog niet ondervraagd over waarvan hij beticht wordt”, zei Luyckx voor de camera.

Daarnaast liet Luyckx ook weten dat hij de geruchten die over zijn cliënt gelekt worden, betreurt. “De reputatie van mijn cliënt is op straat gegooid. Ik hoop dat het federaal parket zich distantieert van de lekken die duidelijk niet vanuit de verdediging komen”, zei Luyckx nog.

Luyckx zal nu verder met zijn cliënt overleggen en bekijken hoe Veljkovic zich zal verdedigen.

Bekijk hieronder wie de spilfiguren zijn in het voetbalschandaal:

