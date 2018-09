Advocaat van Aert: "Contractbreuk door ernstige fout van werkgever"

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Wout van Aert, zegt dat de veldrijder zijn contract met Sniper Cycling heeft verbroken omwille van dringende redenen. “De werkgever stapelde de tekortkomingen op, en afgelopen weekend was er een zeer ernstige, feitelijke gebeurtenis die de emmer heeft doen overlopen”, zegt Van Steenbrugge aan VTM NIEUWS. Wat er precies gebeurd is, wil de advocaat niet kwijt. Het contract van van Aert is per direct verbroken.

Vanmorgen raakte bekend dat Wout van Aert zijn contract met Sniper Cycling verbroken had. Volgend jaar gaat dat team samen met het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij, wat voor strubbelingen zorgt.

Contract afkopen

Volgens Van Steenbrugge is het niet zeker of van Aert zijn contract zal moeten afkopen. "Er was geen enkele mogelijkheid om nog samen te werken. Wout is een bijzonder loyaal persoon, maar sinds dit weekend is het vertrouwen weg", aldus de advocaat.

Onafhankelijk renner

Voor welk team Wout van Aert zal gaan koersen, is nog niet bekend. Momenteel zal de veldrijder op onafhankelijke basis meedoen aan de veldritten.

