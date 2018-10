Advocaat over vrijlating Leko: "Opgelucht"

"We zijn opgelucht." Dat is de eerste reactie van advocaat Walter Van Steenbrugge over de vrijlating van zijn cliënt, Club Brugge-trainer Ivan Leko. Leko verliet zopas het gebouw van de gerechtelijke politie in Hasselt.

Leko is vrijgelaten zonder voorwaarden, laat Van Steenbrugge weten aan VTM NIEUWS. "Hij wordt niet verdacht van matchfixing, maar wel in een dossier van witwassen. Het gaat om een betaling van jaren geleden die fiscaal moet worden nagekeken", zegt Van Steenbrugge nog in een reactie achteraf. De Club Brugge-trainer zelf gaf geen commentaar.

Op haar website geeft Club Brugge de volgende verklaring:

"Wij wensen te benadrukken dat Club Brugge op geen enkele manier en met niemand meewerkt of meegewerkt heeft om welke financiële of fiscale constructie dan ook op te zetten.

Club Brugge sluit enkel wettelijke overeenkomsten af en doet enkel officiële betalingen conform die overeenkomsten. Club Brugge is vragende partij om mee te werken om volledige duidelijkheid te geven met betrekking tot alle overeenkomsten en vergoedingen met wie dan ook."