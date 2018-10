Advocaat Club Brugge: “Niets aan de hand voor ploeg”

Volgens Club Brugge-advocaat Walter Van Steenbrugge is er voor de voetbalploeg “niets aan de hand”. Dat zegt hij in een interview aan VTM NIEUWS. “Niemand van de directie moet worden verhoord of is in verdenking gesteld”, klinkt het bij Van Steenbrugge. “Het is nog onduidelijk of Ivan Leko verhoord zal worden als verdachte of als getuige.”

Van Steenbrugge reageert daarmee op het grootschalig voetbalonderzoek naar financiële fraude dat momenteel aan de gang is in ons land. Voetbalmakelaar Mogi Bayat werd daarvoor vanmorgen opgepakt.

“Het dossier gaat hoofdzakelijk over twee voetbalmakelaars die actief waren in het voetbalmilieu”, vertelt Van Steenbrugge. “De link met Ivan Leko zal nog moeten blijken. Het is nog niet duidelijk of hij verhoord zal worden als verdachte of als getuige”, aldus de advocaat.

