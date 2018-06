Ackermann snelt naar zege in Dauphiné

Pascal Ackermann heeft de tweede etappe van de Dauphiné gewonnen. De Duitser was de snelste in een massasprint voor de Noor Edvald Boasson Hagen en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. Gele trui Michal Kwiatowski ging in de laatste kilometers tegen de grond en verliest zo zijn leidersplaats aan Impey.

Voor Ackermann in het de tweede profzege, de tweede dit seizoen en de tweede in de WorldTour. Eind april won hij de vijfde rit in de Ronde van Romandië. Oliver Naesen werd eerste Belg op een vierde plek. Jens Keukeleire werd in zijn zog vijfde.

De 33-jarige Impey is de nieuwe leider. Dankzij de bonificaties neemt hij het geel over van proloogwinnaar Michal Kwiatkowski. Die kwam in volle finale ten val. Dat gebeurde in de laatste drie kilometer, zodat hij de tijd van het peloton kreeg. In de stand volgt de Pool nu op twee seconden van Impey. De Italiaan Gianni Moscon is op vijf seconden derde.