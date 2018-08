AA Gent wint van Eupen na tussenkomst VAR

AA Gent heeft het Kehrwegstadion verlaten met een felbevochten 2-3 zege na de slotwedstrijd van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. Rode lantaarn Eupen keek bij de pauze tegen een 1-2 achterstand aan. Luis Garcia leek zes minuten voor affluiten voor een puntendeling te zorgen, maar in de blessuretijd trapte Verstraete een - op aangeven van de VAR toegekende - strafschop binnen.

Beide teams serveerden een flitsend wedstrijdbegin. Toyokawa bracht de thuisploeg al na vijf minuten op voorsprong na een mooie individuele actie. Lang kon Eupen niet genieten, want Odjidja nam de bal buiten de zestienmeter op de slof en bracht de stand met een streep weer in evenwicht. En in de negende minuut stond het zelfs 1-2. Rosted kopte op hoekschop het leer via de lat binnen. Na die veelbelovende start kabbelde de wedstrijd wat voort, met uitzondering van een gekruiste kopbal van Toyokawa en nog een afstandsschot van Odjidja.

Vroeg in de tweede helft kon de vinnige Limbombe dreigen voor het team van Yves Vanderhaeghe, zijn poging strandde op Van Crombrugge. Eupen vond nauwelijks gaatjes in de Gentse afweer, al kopte Milicevic (tegen zijn ex-club) op Kalinic en trapte Lazare nipt over. Odjidja bracht de Buffalo's nog in de problemen door in de 77e minuut een tweede gele kaart te pakken. Een poging van Garcia van buiten het strafschopgebied week af, Kalinic was geklopt. De Oostkantonners leken zo een punt uit de brand te slepen. Maar op aangeven van de videoref kende ref Visser de bezoekers nog een penalty toe, na een trekfout van Blondelle. Verstraete faalde niet vanaf de strafschopstip: 2-3, de eindstand. In de stand is AA Gent zevende met zeven punten. Eupen blijft puntenloos laatste.