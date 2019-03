AA Gent plaatst zich als laatste voor play-off 1

AA Gent heeft zich in een rechtstreeks duel met STVV als laatste ploeg geplaatst voor play-off 1. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie wonnen de Buffalo's met 0-2 op het veld van de Kanaries.

Voor STVV zat er maar één zaak op: winnen. Helaas voor de fans besliste Acolatse daar na een kwartier anders over. Met een centrale terugspeelbal bediende hij Yaremchuk die doelman Steppe door de benen verschalkte. Nadien kwamen de Kanaries even opzetten, maar het voetbal was te overhaast.

Na de rust deed AA Gent de boeken helemaal toe. Op het uur tekende Yaremchuk voor zijn tweede van de avond. Een voorzet van Sørloth kwam tot bij zijn spitsbroeder en die knalde de 0-2 eindstand op het bord.

In de stand wordt AA Gent uiteindelijk nog 5e, want het springt over Antwerp, dat met 2-0 ging verliezen op het veld van Kortrijk.