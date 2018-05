9 Club-fans opgepakt bij kampioenenfeest

Tijdens en na de kampioenenviering van Club Brugge zijn gisteren negen supporters opgepakt omdat ze overlast veroorzaakten. “Die supporters hadden te veel gedronken en verstoorden de openbare orde”, zegt hoofdcommissaris Erwin De Jonghe aan VTM NIEUWS.

De politie pakte tijdens de viering drie supporters op, na de viering nog eens zes supporters. “Die supporters deden moeilijk en provoceerden toen we het verkeer in de binnenstad weer wilden doorlaten”, zegt commissaris De Jonghe. “Ze negeerden ook bevelen van de politie. We hebben ze opgesloten zodat ze konden ontnuchteren. In de loop van de avond hebben we iedereen weer vrijgelaten.”

35.000 supporters

Voor de rest is de kampioenenviering zonder incidenten verlopen. Er waren geen vechtpartijen. Naar schatting 35.000 supporters volgden het groot kampioenenfeest op de Markt van Brugge. De spelers en de staf van Club Brugge trokken in twee open bussen van het Jan Breydelstadion naar het centrum.