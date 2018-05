5 weetjes over het lichaam van een Rode Duivel

De podcast ‘Missie Moskou’ geeft je een blik achter de schermen bij de Rode Duivels. In de eerste aflevering spreken VTM NIEUWS-journalisten Maarten Breckx en Michiel Ameloot met fysiotherapeut Lieven Maesschalk en bondsdokter Kris Van Crombrugge. De twee sportdokters vertellen er meer over het lichaam van de Rode Duivels.

Kris Van Crombrugge en Lieven Maesschalck hebben het onder andere over vertrouwen, voedingsschema's en de sixpack van Vincent Kompany.

1. “Kompany, Vermaelen en Mignolet zijn het meest met hun lichaam bezig”

De Rode Duivels zorgen allemaal goed voor hun lichaam. Ze zijn ook nieuwsgierig naar hun vetpercentages. Vooral Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Simon Mignolet zijn lichtjes geobsedeerd door hun lichaam.

2. “Van sommige Duivels moeten we het hart extra in de gaten houden”

Alle Rode Duivels zijn al meermaals gecontroleerd op hartproblemen. Toch zijn er ook een paar spelers die verder onderzocht moesten worden omdat er, op het eerste gezicht, afwijkingen werden vastgesteld. Gelukkig bleken die na meerdere tests niet ernstig.

3. “Het herstel van Batshuayi gaat in de goede richting”

De geblesseerde Michy Batshuayi geneest snel. Binnen tien dagen staat hij al terug op het voetbalveld in Engeland. De twee sportdokters zijn wel van plan om Batshuayi vroeger naar België te halen dan de rest van de Duivels, om hem extra goed voor te bereiden op het WK in Rusland.

4. “Mijn assistent zit nu 4 weken in China om Carrasco te verzorgen”

Een andere geblesseerde, Yannick Carrasco, wordt in China verzorgd aan zijn knie door een assistent van Lieven Maesschalk. In China worden de spelers anders verzorgd en daarom werd er speciaal een Belg overgevlogen.

5. “Het lichaam van Maarten Breckx is evenveel waard als dat van de Rode Duivels”

Drie jaar geleden op de terugvlucht van Israël-België zakte VTM Nieuws-journalist Maarten Breckx na een zware werkdag in elkaar op het vliegtuig van de Rode Duivels. Gelukkig was Kris Van Crombrugge, hoofd van de medische staf van de nationale ploeg, ook aan boord om hem de eerste zorgen toe te dienen.

Het volledige gesprek kan je beluisteren via iTunes en Soundcloud. Je kan je ook abonneren om de volgende afleveringen niet te missen. De aflevering kan je bekijken op de website van Q2.