20e internationale finale voor Tornados

De Belgian Tornados, het 4x400m-estafetteteam, hebben zich zaterdag geplaats voor de finale op het WK atletiek indoor in Birmingham. Voor de broertjes Borlée en co is het al de twintigste internationale finale.

De Tornados liepen de hele race in tweede positie. Dylan Borlée begon, Kevin Borlée was de slotloper en liep in het slot Polen nog voorbij. Trinidad en Tobago eindigde als derde voor Tsjechië. In de tweede reeks was de zege voor de Verenigde Staten. Zij haalden het ruim voor Groot-Brittannië, Spanje en de Dominicaanse Republiek. Die laatste twee vallen af voor de finale met de traagste tijden.

Voor de Belgische 4x400m-estafetteploeg is het hun twintigste internationale finale. Daarbij zijn alle Olympische Spelen, WK’s, EK’s en World Relays indoor en outdoor bijgerekend. Ze kunnen zondag ook hun negende medaille pakken.