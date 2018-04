2 speeldagen schorsing voor Luyindama

Het bondsparket eist een straf van drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, voor Standard-verdediger Christian Luyindama. Daarbovenop komt een boete van 800 euro. Luyindama kreeg afgelopen weekend rood voor een vuistslag.

Diep in de blessuretijd van de partij in en tegen Genk (1-0) revancheerde Luyindama zich, nadat hij een elleboogstoot van Ibrahima Seck had gekregen. De verdediger van Standard sloeg bewust met zijn vuist tegen het achterhoofd van Seck. Scheidsrechter Van Driessche twijfelde niet en trok meteen rood.

Standard zal Luyindama missen bij de thuiswedstrijden tegen AA Gent en Anderlecht, tenzij de Luikenaars dinsdag in beroep zullen gaan.