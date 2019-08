2 nieuwe Rode Duivels in EK-kwalificatieduels tegen San Marino en Schotland

Bondscoach Roberto Martínez selecteert Benito Raman en Yari Verschaeren voor de EK-kwalificatieduels tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september). Bekijk hier de 28-koppige selectie.

De bondscoach beloofde eerder deze week zeker één nieuw gezicht bij de Rode Duivels en hij hield woord. Benito Raman (24, Schalke 04) en Yari Verschaeren (18, Anderlecht) komen immers bij de groep. Axel Witsel, Timothy Castagne, Dedryck Boyata en Vincent Kompany ontbreken door blessures. De broers Eden en Thorgan Hazard zijn wel van de partij.

Dit zijn de Rode Duivels die geselecteerd zijn voor de wedstrijden tegen San Marino (op 6 september) en tegen Schotland (op 9 september):

Doelmannen: Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Straatsburg/Fra).

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Jason Denayer (Lyon/Fra), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/Jap), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra).

Middenvelders: Yannick Carrasco (Dalian Yifang/Chn), Nacer Chadli (Anderlecht), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albio/Eng).

Aanvallers: Michy Batshuayi (Chelsea/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Real Madrid/Spa), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa), Romelu Lukaku (Inter/Ita), Dries Mertens (Napoli/Ita), Divock Origi (Liverpool/Eng), Benito Raman (Schalke 04/Dui).

Leider in de groep

België heeft na vier wedstrijden het maximum van 12 punten en leidt daarmee in groep I voor Rusland (9 op 12), Kazachstan en Schotland (6 op 12), Cyprus (3 op 12) en San Marino (0 op 12). De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2020.

Here are the Devils for our #EURO2020 qualifiers in San Marino and Scotland #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/byDjZQj72b