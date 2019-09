19-jarige Evenepoel pakt zilver op WK tijdrijden

Remco Evenepoel heeft zilver veroverd op het WK tijdrijden – de beste Belgische prestatie ooit, en dat op zijn 19 jaar.

Rohan Dennis (29) heeft in Yorkshire zijn wereldtitel tijdrijden verlengd. De Australiër was buiten categorie, terwijl Remco Evenepoel op zijn 19de de Belgische eer hooghield met een tweede plaats op 1’08’’ – nooit eindigde een landgenoot hoger op het WK tijdrijden. Yves Lampaert en Victor Campenaerts kwamen ten val en konden daardoor hun topnotering vergeten. Campenaerts had na zijn valpartij ook nog eens kettingproblemen en eindigde daardoor pas op de elfde plaats.