15.000 fans welkom op de Bosuil

Royal Antwerp FC mag voortaan 15.000 supporters ontvangen in de historische Bosuil. Vorig jaar werd in november de nieuwe hoofdtribune ingehuldigd, met 3.257 plaatsen meer dan de oude tribune. De eersteklasser had nog de vergunning voor een stadioncapaciteit van 12.975 plaatsen.

Doordat de Antwerpenaren een vergunning hadden voor de oude capaciteit van 12.975 zitjes, bleven heel wat zitplaatsen in de nieuwe hoofdtribune deels leeg. Vrijdagavond besloot het schepencollege van Antwerpen om een stedenbouwkundige vergunning voor de extra plaatsen goed te keuren.

“Iedereen zit er al een tijdje op te wachten… Een volle Bosuil”, luidde het in een statement op de clubwebsite van de Great Old. Omwille van de veranderingswerken aan tribune 4 kan de capaciteit nog lichtjes worden opgetrokken tot 15.500 plaatsen.

Stadsderby

Voor de Antwerpse voetbalfanaten komt het nieuws net op tijd. Volgend weekend vindt de stadsderby tegen Beerschot-Wilrijk plaats. De thuisploeg mag nu 2.000 extra tickets verkopen voor de derby in de Bosuil.