15-jarige naar derde ronde in Melbourne

De 15-jarige tennister Marta Kostyuk is dé verrassing van de Australian Open. De Oekraïense won in Melbourne nu al vijf wedstrijden – kwalificaties inbegrepen - en is de jongste speelster sinds 1997 die de derde ronde op een grandslamtoernooi haalt.

In de voorrondes versloeg Kostyuk al drie andere speelsters en woensdag moest ook Olivia Rogowska eraan geloven. De Oekraïense tiener versloeg de Australische in twee sets met 6-3 en 7-5. Ze stoot zo door naar de derde ronde, waar haar landgenote Elina Svitolina wacht.

Kostyuk is daarmee de jongste speelster sinds 1997 die de derde ronde van een grandslamtoernooi haalt. Op de Australian Open is ze zelfs de jongste sinds 1996 die deze fase van het toernooi bereikt. Kostyuk is momenteel het nummer 521 van de wereld, maar na haar knappe prestaties in Melbourne maakt ze wellicht een reuzesprong op de WTA-ranking.