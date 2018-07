105e editie Tour gestart , Froome mikt op vijfde eindzege

Vandaag wordt de 105e editie van de Ronde van Frankrijk op gang geschoten. De Tour opent met een vlakke etappe over 189 kilometer tussen Noirmoutier-en-l'Île en Fontenay-le-Comte. Na 3.351 kilometer weten we op 29 juli wie Chris Froome op de erelijst opvolgt. Er verschijnen negentien Belgen aan de start. Het is geleden van 1994 - toen waren 22 landgenoten van de partij - dat de Tour nog eens zo veel Belgen mag verwelkomen.

Froome is de grote favoriet en kan zich bij het kransje Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain voegen indien hij een vijfde eindzege pakt. De Brit kan op een sterk Sky rekenen om zijn uitdagers tijd aan te smeren.

Vooral Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, het blok van Movistar (Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa), Romain Bardet, Rigoberto Uran en Richie Porte zullen hem trachten het vuur aan de schenen te leggen. Vraag is of Froome voldoende hersteld is van een stevige Giro, waarin hij pas in het slot kon uitpakken en naar de eindzege reed.

Maandag werd Froome verlost van zijn salbutamolzaak. De Brit is dus zorgenvrij, maar zal in de Tour niet alleen moeten afrekenen met zijn rivalen, maar ook met het publiek. Donderdag op de teampresentatie kreeg hij boegeroep over zich heen en dat zal tijdens de koers niet anders zijn.

Favoriet

Peter Sagan is de favoriet om opnieuw de groene trui te pakken, hij heeft er al vijf op zijn palmares. Vorig jaar had het er alle schijn van dat hij gemakkelijk een zesde groene trui zou pakken, maar de jury zette hem uit de Tour na een tik aan Mark Cavendish in de sprint. De drievoudige wereldkampioen kan op gelijke hoogte komen met recordhouder Erik Zabel.

Het lijkt erop dat onder anderen Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Arnaud Démare, André Greipel, John Degenkolb, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen tevreden zullen moeten zijn met ritzeges en/of de twee overige podiumplaatsen van het puntenklassement. Michael Matthews eindigde vorig jaar bovenaan het puntenklassement en graaide ook twee ritten mee, maar dit jaar is het groen geen doel.

Vooral in de eerste week wordt het oppassen geblazen met sprintetappes, een ploegentijdrit, waaierritten en de kassei-etappe naar Roubaix. Daarna trekt het peloton de bergen in, met eerst de Alpen en dan de passage door de Pyreneeën.