10 weetjes over de Rode Duivels

De Rode Duivels zijn gisteren vertrokken naar Rusland voor het WK voetbal. Maandag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Panama. Maar wie is nu de jongste Duivel? Wat met de speciale handshakes van Lukaku? En waarom nemen onze Duivels een andere gsm mee?

Russisch gsm-nummer

Wie vanuit Rusland contact wil houden met het thuisfront heeft een Russisch telefoonnummer nodig, en dat geldt ook voor de Rode Duivels. Maar de spelers zullen wel moeten opletten wanneer ze hun gsm gebruiken, want het dataverkeer in Rusland is niet altijd veilig.

Handshake

Een traditie bij enkele Rode Duivels is een speciale handshake. En de ene is al wat moeilijker dan de andere. Romelu Lukaku en Michy Batshuayi tikken elkaar bijvoorbeeld twee keer simpelweg tegen de hand. De Bruyne en Lukaku verzonnen dan weer een iets moeilijkere handshake. Die ging twee jaar geleden trouwens nog viraal toen De Bruyne en Lukaku tegen elkaar speelden tijdens Manchester City – Everton.

Jongste Duivel

Ex-Anderlechtspeler Youri Tielemans is de jongste Duivel van de selectie. Hij is 21. Maar hij is niet de jongste Duivel aller tijden. Fernand Nisot debuteerde in 1911 tijdens een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Dat was twee weken na zijn zestiende verjaardag. Van de huidige selectie zijn Romelu Lukaku (25), Vincent Kompany (32) en Eden Hazard (27) de jongste debutanten.

Oudste Duivel

Laurent Ciman is dan weer de oudste Duivel op het WK in Rusland. Hij wordt deze zomer 33. Hij is een paar maanden ouder dan Thomas Vermaelen. Vincent Kompany is nog net een jaartje jonger.

Topschutter

Topschutter aller tijden bij de Rode Duivels is Romelu Lukaku. Hij scoorde in totaal 36 doelpunten. Recordhouder voordien was Bernard Voorhoof die in totaal 30 keer scoorde voor ons land. Hij was al sinds 1940 topschutter, maar in november vorig jaar verbrak Lukaku zijn record met zijn 31ste doelpunt tegen Japan.

Recordinternational

Jan Vertonghen is dan weer met 102 interlands Belgisch recordinternational. Hij stak zo Jan Ceulemans voorbij die in totaal 96 keer voor onze nationale ploeg uitkwam.

Eerste doelpunt

Bernard Voorhoof was niet alleen topschutter. Hij was ook de eerste Belgische speler ooit die een doelpunt maakte op een WK. Tijdens het WK in 1934 scoorde hij beide doelpunten tegen Duitsland.

Leander Dendoncker

Leander Dendoncker is de enige Rode Duivel op het WK in Rusland die niet in het buitenland speelt. De middenvelder speelt bij Anderlecht. Alle andere Belgische internationals spelen in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië of Spanje. Dedryck Boyata speelt in Schotland, Axel Witsel en Yannick Carrasco zijn dan weer actief in de Chinese competitie.

Mexico ‘86

Ons land mag dan wel wereldkampioen worden volgens de Britse zender BBC, toch raakten onze Duivels nog nooit verder dan een vierde plaats op een WK. Dat was in 1986 in Mexico en is dus ook meteen het beste WK-resultaat dat onze Duivels ooit behaalden. In 1920 werd ons land wel Olympisch kampioen.

Engeland

De topper in Groep G, de groep waar onze Rode Duivels inzitten, is ongetwijfeld Engeland. De laatste keer dat België kon winnen van Engeland was tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in 1936. De wedstrijd eindigde toen op 3-2. België en Panama zullen op het WK voor het eerst tegen elkaar spelen. Ons land stond wel al eerder tegenover Tunesië.