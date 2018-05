10 jaar geleden overleed Sterchele

Tien jaar geleden moest de voetbalwereld plots afscheid nemen van François Sterchele. De 26-jarige spits van Club Brugge verongelukte in de vroege ochtend van 8 mei 2008 met zijn auto op de N49 in Vrasene.

De dood van de Brugse publiekslieveling kwam bij veel mensen binnen als een shock. Tien jaar later wordt Sterchele nog tijdens elke thuiswedstrijd van Club Brugge geëerd met een applaus in minuut 23, zijn rugnummer. Op sociale media herdenkt voetbalminnend België Sterchele. Hieronder vindt u een overzicht.

Vandaag is het 10 jaar geleden dat François Sterchele om het leven kwam. We missen je nog steeds Swa’ke. Voor altijd een van ons ! #RIP23 pic.twitter.com/S8Bju0GREK

10 jaar geleden namen we afscheid van één van de populairste OHL'ers aller tijden.



Als herrinnering aan François Sterchele willen we iedereen vragen om vanavond tijdens minuut 23 een fantastisch applaus te geven.



Rust in vrede Çois’ke. pic.twitter.com/lXdL1kXu2d