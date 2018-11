Spookrijder op bromfiets overleden op E17

Bij een zwaar verkeersongeval op de E17 ter hoogte van Marke is afgelopen nacht een spookrijder om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De bestuurder van de bromfiets was op slag dood.

Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de E17 richting Frankrijk ter hoogte van Marke, een deelgemeente van Kortrijk. Een spookrijder op een bromfiets werd er gegrepen door een voertuig met Franse nummerplaat. De Franse twintiger overleefde de klap niet.

Het is voorlopig nog onduidelijk hoe of waarom de bestuurder in de verkeerde richting de snelweg was opgereden. Het parket weet voorlopig ook nog niet waar de jongeman precies op de E17 terechtkwam. In ieder geval moet hij toch al een tijdje in tegenrichting gereden hebben, want de politie had al een melding gekregen over de spookrijder. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.