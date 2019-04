In Israël gaan premier Benjamin Netanyahu en zijn uitdager Gantz nek aan nek tijdens de landelijke verkiezingen. Met 97 procent van de stemmen geteld halen zowel Netanyahu met zijn Likud-partij als zijn tegenstrever Benny Gantz met de nieuwe partij Blauw-Wit beide 35 zetels. Dat melden Israëlische media.

Op het spel staan de 120 zetels in de Knesset, het Israëlische parlement. De kans is groot dat Netanyahu aan een 5de ambtsermijn mag beginnen in Israël.