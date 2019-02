Sneeuw en gladde wegen: Pas op in de ochtendspits

Ruim voor de ochtendspits heeft een nieuwe sneeuwzone Vlaanderen verlaten. De strooidiensten hadden hierdoor de tijd om alle wegen te behandelen. Hoewel de wegen er relatief goed bijliggen, waarschuwen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Verkeerscentrum dat er hier en daar nog wat sneeuw kan zijn achtergebleven. Pas in de loop van de ochtend zullen de temperaturen van het wegdek boven het vriespunt komen. Daardoor kunnen de wegen lokaal glad zijn. Iedereen die de weg op moet, krijgt de raad het rijgedrag aan te passen: voldoende afstand en de snelheid matigen dus.

“De sneeuwzone die gisterenavond en afgelopen nacht over België trekt, zal in veel regio’s opnieuw een kortstondig sneeuwdek veroorzaken.” Volgens de weerdienst NoodweerBenelux ligt de focus daarbij op het westen van het land met lokaal enkele centimeters nieuwe sneeuwval. “Na de flinke hoeveelheid sneeuw woensdagochtend, is het daar dus opnieuw uitkijken voor algemene gladheid. Ook elders kan het sneeuwen met gladheid tot gevolg, maar liggen de sneeuwhoeveelheden wellicht lager”, aldus Nicolas Roose.