Slachtoffers Bende Van Nijvel krijgen meer informatie

Het federaal parket geeft morgen meer informatie aan de slachtoffers van de Bende Van Nijvel over hun rechten in het onderzoek. Ook slachtofferhulp zal er uitleg geven over haar rol. De slachtoffers zullen er ook uitleg krijgen over de procedure om inzage te krijgen tot het dossier. Het parket organiseert het informatiemoment, omdat de slachtoffers met veel vragen achterbleven na de vorige vergadering.

"De bedoeling is niet een stand van zaken te geven over het onderzoek, maar om de slachtoffers te informeren over hun rechten", zegt het federaal parket.

Het federaal parket nam het dossier begin dit jaar over van Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik. Sinds getuigenissen ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky hadden aangeduid als de mogelijke "reus" van de Bende, hebben de speurders honderden nieuwe tips ontvangen.

Op een informatievergadering in december kregen de slachtoffers en nabestaanden al informatie over bijstand, begeleiding en informatie, zegt het federaal parket.

Slachtofferscel

"Ter gelegenheid hiervan hebben de slachtoffercel van het federaal parket, de diensten slachtofferonthaal van Dendermonde en Charleroi en de Commissie voor Financiële hulp zich aan de slachtoffers kort voorgesteld. Na afloop bleek dat een aantal slachtoffers en families verdere informatie wilden over - onder andere - het aanbod van de diensten en de burgerlijke partijstelling."

Inzage dossier

Het nieuwe informatiemoment komt er op vrijdag 2 maart in Dendermonde in het Nederlands en op maandag 5 maart in Charleroi in het Frans. "Bij de toekomstige informatiesessie zal de dienst slachtofferonthaal het hebben over haar rol en opdrachten, de rechten en procedures van de benadeelde personen en de burgerlijke partijen, waaronder de mogelijkheid tot overname van de burgerlijke partijstelling door de erfgenamen en de procedure tot inzage van het dossier."