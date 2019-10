Seriemoordenaar bekent intussen al vier moorden

De 55-jarige glazenwasser Stephaan D.L. die verdacht wordt van de moorden op Eve Poppe (38) in 1997 en Ariane Mazijn (30) in 1992, heeft vandaag nog twee andere moorden uit de jaren negentig bekend tegenover de onderzoeksrechter. Dat gebeurde toen hij op eigen vraag opnieuw verhoord werd.

De 38-jarige Eve Poppe werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar woning aan de Argentiniëlaan op de Antwerpse Luchtbal. De politie vond destijds haar levenloze lichaam in de slaapkamer. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek. Het gevoerde onderzoek leverde niet de gehoopte doorbraak op. Dankzij een DNA-match werd het onderzoek dit voorjaar heropend.

Bekentenissen afgelegd

Het Antwerpse parket bevestigt dat Stephaan D.L. vanmiddag bekentenissen heeft afgelegd over die moord. Hij vertelde ook spontaan over twee andere feiten die hij gepleegd heeft. Het gaat om de moord in 1993 op een 28-jarige vrouw in Oelegem en om de moord in 1994 op een 46-jarige vrouw in Antwerpen.

Al langer in cel

De verdachte Stephaan D.L. zit sinds vorig jaar al in de gevangenis voor een andere cold case, namelijk de moord op Ariane Mazijn in Antwerpen uit 1992. Stephaan D.L. was destijds de glazenwasser van het gebouw waar Mazijn als conciërge woonde.

''Geen commentaar"

De advocaten Seno De Vriendt en Christian Clément die Stephaan D.L. bijstaan, bevestigen het nieuws over de bekentenissen. “Uit respect voor de nabestaanden willen wij het verdere onderzoek liefst sereen laten voortgaan. Daarom onthouden wij ons van commentaar”, aldus de advocaten.