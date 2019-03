Schahmann wint na straffe solo in Ronde van Catalonië

Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) heeft de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Duitser finishte met 13 seconden voorsprong op een sprintend peloton. De 21-jarige Bjorg Lambrecht werd negende. Miguel Angel Lopez blijft leider in de Ronde van Catalonië.

De rit begon met een beklimming van eerste categorie, de ideale gelegenheid voor De Gendt om zijn bergtrui te behouden. Hij kwam als vierde boven, waardoor hij nu met 51 punten in het bergklassement een voorsprong heeft van 11 punten.

Sterke kopgroep

Amador, Van Garderen en Schachmann waren de opvallendste namen in de vlucht van de dag. Het peloton zette de achtervolging in, want de ploegen van onder andere André Greipel en Michael Matthews rekenden op een sprint.

Maar dat was buiten Schachmann gerekend. De Duitser versnelde in de laatste tien kilometer en hield na een straffe solo uiteindelijk nog 13 seconden over op een aanstormend peloton.

Net niet voor Matthews

De sprint in het peloton werd gewonnen door Michael Matthews, voor Zuid-Afrikanen Ryan Gibbons en Daryl Impey.

Miguel Angel Lopez blijft de leider in het klassement. Morgen verdedigt de Colombiaan zijn trui in een rit met slechts twee cols van derde categorie.