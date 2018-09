Ryanair dropt bagagetoeslag geboekte vluchten

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair zal dan toch haar nieuwe bagagetoeslag niét aanrekenen aan klanten die voor de aankondiging ervan al een vlucht hadden geboekt. Dat laat Ryanair vandaag zelf weten. Minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) had de praktijk aangeklaagd.

De budgetvlieger maakte ruim een week geleden bekend dat rolkoffertjes vanaf 1 november niet langer als handbagage zouden tellen. Reizigers moeten dit stuk bagage dan ook tegen een extra kost laten inchecken als bagage voor de vrachtruimte. Alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat mogen dan nog gratis mee het vliegtuig in, tenzij je extra betaalt voor een priority-ticket.

De maatregel zou officieel gelden voor boekingen vanaf 1 september, maar uit de kleine lettertjes van de aankondiging bleek dat Ryanair de toeslag ook zou aanrekenen voor tickets die al verkocht waren voor die datum (voor vluchten na 1 november).

Contractbreuk

Tegen dat laatste rees veel protest. "Ryanair mag niet eenzijdig de prijs van een al gereserveerde vlucht verhogen, dat is contractbreuk", stelde bijvoorbeeld minister Peeters.

Ryanair krabbelt nu terug. "De klanten die voor of op 31 augustus hebben geboekt voor een vlucht na 1 november, zullen geen enkele extra kost of extra ongemak ondervinden", stelt de maatschappij in een persbericht. Zo krijgen volgens Ryanair twee miljoen reizigers de mogelijkheid om gratis een tas tot tien kilogram in te checken. Ze mogen dus nog altijd maar één tas meenemen in het vliegtuig, maar ze zullen niet moeten betalen om een tweede, groter stuk bagage in de vrachtruimte te plaatsen.

Vijftigduizend mensen die volgens Ryanair sinds de aankondiging van de toeslag extra betaalden voor een priority-ticket, krijgen hun geld terug en behouden de priority-dienst. Zij zullen hun rolkoffer dus wel mee aan boord mogen nemen.