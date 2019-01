‘Roma’ en ‘The Favourite’ grote kanshebbers voor de Oscars met elk 10 nominaties

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft vandaag de Oscarnominaties bekendgemaakt . De kostuumfilm ‘The Favourite’ en de Netflix-film Roma van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón zijn met elk tien nominaties de grote favorieten.

‘The Favourite’ en ‘Roma’ hebben de meeste nominaties met maar liefst 10 mogelijke beeldjes per film, op de voet gevolgd door ‘A Star Is Born’ met 8 nominaties. Ook ‘Vice’ heeft 8 nominaties, ‘Black Panther’ verrast met 7 nominaties. Ook ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Green Book’ deden het goed.

Lady Gaga sleept zoals verwacht een nominatie voor ‘Beste Actrice’ in de wacht, net als de andere favoriete, Olivia Colman. Gaga’s tegenspeler, Bradley Cooper, mag met een nominatie voor ‘Beste Acteur’ naar huis. Zijn rivalen zijn onder andere Viggo Mortenson en Rami Malek.

‘Bohemian Rhapsody’, de prent die het onverwacht goed deed bij de Golden Globes, valt een beetje achterop bij de Oscars. De film haalt 5 nominaties binnen.