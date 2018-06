Rode Duivels winnen eerste WK-match met 3-0

De eerste match van De Rode Duivels tijdens het WK in Sochi (Rusland) werd gewonnen door de Belgen met een score van 3-0 tegen Panama. Dries Mertens (47.) en Romelu Lukaku (69. en 75) zorgden na de pauze voor de doelpunten.

Mertens: 1-0

Mertens zette de Belgen met een heerlijke knal op voorsprong (1-0). Op het WK van vier jaar geleden scoorde Mertens ook al in de openingswedstrijd: toen bezorgde hij de Duivels tien minuten voor affluiten een 1-2 zege tegen Algerije.

Lukaku: 2-0

Panama moest nu wel uit zijn egelstelling komen en dus kwam er achterin net wat meer ruimte. Kevin De Bruyne maakte daar dankbaar gebruik van en wist met buitenkant rechts Romelu Lukaku in de zestien te vinden. De Belgische topschutter aller tijden kopte de 2-0 binnen en nam daarmee ook de laatste twijfels weg.

Alweer Lukaku: 3-0

Een kwartier voor affluiten werd Lukaku het straatje ingestuurd en tekende de spits voor zijn tweede van de avond (3-0), de topschutterstitel op dit WK zou wel eens een doel kunnen zijn voor Big Rom.

De score had ook nog hoger kunnen oplopen, dit Panama heeft op het WK niet veel te zoeken.

Voorbereiding Tunesië

De Rode Duivels keren na de wedstrijd meteen terug naar de uitvalsbasis in Dedovsk, waar morgen de voorbereiding start op het tweede groepsduel van zaterdag in Moskou tegen Tunesië.

Op de slotspeeldag in de groep wacht op 28 juni in Kaliningrad de clash met Engeland. In het andere duel van de openingsspeeldag in deze groep staan Engeland en Tunesië vanavond nog tegenover mekaar.

