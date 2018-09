Remco Evenepoel wereldkampioen wielrennen bij de junioren

Remco Evenepoel is wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren. Onze 18-jarige landgenoot kwam na een val terug en reed alsnog solo over de streep in het Oostenrijkse Innsbruck.

Een straffe stoot van het fenomeen uit het Vlaams-Brabantse Schepdaal, die zich eerder al tot wereldkampioen tijdrijden kroonde. En toch zag het er op 70 kilometer van de streep niet zo goed uit voor onze landgenoot. Door een val, kwam onze landgenoot op achterstand.

Wat volgde was een fenomenale remonte. Evenepoel reed opnieuw naar de kop en liet daar iedereen achter zich.