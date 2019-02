Relschopper van vechtpartij Lokeren getuigt anoniem: "We hebben niets misdaan"

De jongeren die vrijdag met de politie op de vuist gingen, vinden dat de agenten het zelf gezocht hadden. Zij waren begonnen, en ze toonden geen respect zeggen enkelen van hen aan VTM NIEUWS. Dat doen ze anoniem, want ze zijn minderjarig.

De Turkse gemeenschap in Lokeren betreurt de vechtpartij en wil praten "Wij gaan met de ouders van de kinderen eens gaan praten. Morgen hebben we een gesprek in het KTA met de schooldirecteur en de burgemeester. Als Turkse gemeenschap vinden we dit heel spijtig"

Het parket onderzoekt de zaak de meerderjarige die opgepakt is riskeert 4 jaar cel omdat hij een agent werkonbekwaam sloeg. De 2 minderjarigen kunnen oa huisarrest krijgen of een cursus agressiebeheersing.