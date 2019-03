Reactie premier: “Een van de donkerste dagen ooit voor Nieuw-Zeeland”

Tijdens een persconferentie spreekt premier Jacinda Ardern van “een van de donkerste dagen in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland”. Over het aantal slachtoffers en verdere details van de aanslag wil ze niets kwijt omdat er nog informatie ontbreekt.

Intussen heeft de politie vier personen gearresteerd, drie mannen en een vrouw. Ze bevestigde de aanhouding van één verdachte, maar de politie heeft redenen om aan te nemen dat er medeplichtigen in het spel zijn. De kloptocht gaat dus voort.

Ardern zegt dat er geen plaats is in hun maatschappij voor zulke misdadigers. Voor de slachtoffers, onder hen migranten en misschien ook vluchtelingen, is er wel plaats, benadrukt ze. Er is geen verschil tussen hen en ons. “Zij zijn ons”, klinkt het. “Nieuw-Zeeland is hun thuis. Deze mensen zouden hier veilig moeten zijn”, aldus de premier.