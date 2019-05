Racing Genk heeft de 4de titel in de geschiedenis van de club binnengehaald. De spelers worden straks feestelijk ontvangen in het centrum van de stad.

En morgen is er een uitgebreid feest voor alle supporters. De spelers worden met een open bus rondgereden in Genk. En 's avonds geeft de club een feest in de Limburghal. "Iedereen is welkom want samen zijn we Genk" klinkt het bij Racing Genk.