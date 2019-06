Queen viert 93ste verjaardag met grote parade

Met een grote parade in het centrum van Londen viert de Britse koningin Elizabeth haar 93e verjaardag.





Het evenement heet Trooping the Colour en is al sinds halverwege de achttiende eeuw het officiële verjaardagsfeest voor de Britse vorst dat in juni wordt gehouden in Saint James’s Park. Het staat los van de werkelijke verjaardag. Elizabeth II werd 21 april 93 jaar.

Onder de koninklijke gasten en deelnemers is zaterdag ook de hertogin van Sussex, Meghan, de populaire Amerikaanse vrouw van prins Harry. Het is haar eerste officiële optreden sinds ze een maand geleden haar eerste kind, Archie , kreeg. Dat is het achtste achterkleinkind van de vorstin.

Meghan reed in een koets samen met haar man, schoonzus Catherine en de tweede vrouw van haar schoonvader prins Charles, Camilla, naar het paradeterrein. Circa tweehonderd paarden, vierhonderd musici en 1400 militairen doen er aan mee. De koninklijke familie verschijnt na afloop op het balkon van Buckingham Palace.