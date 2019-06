Queen Elizabeth ontvangt Donald Trump voor staatsbanket

Amerikaans president Donald Trump is op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag heeft hij al geluncht met de Queen en vanavond staat er nog een staatsbanket gepland.

Trump landde vanmiddag met zijn helikopter op het gazon achter Buckingham Palace, waar de Queen hem stond op te wachten. Samen schouwden ze Royals Guards, de wachten met hun typische berenmutsen. En daarna op de foto met de queen, én prins Charles en zijn vrouw Camilla.

Voor het presidentiële bezoek staan 20.000 agenten paraat. Vooral morgen wordt er ook veel protest verwacht.

A sneak peek of the State Banquet table in the Buckingham Palace Ballroom.



The final finishing touches will be added shortly before The Queen welcomes @POTUS, @FLOTUS, members of the Royal Family and around 170 guests to celebrate the #USStateVisit. pic.twitter.com/yFNCx1vYSH