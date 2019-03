Protest 'Gele hesjes' in Parijs loopt uit de hand

In de Franse hoofdstad Parijs betogen er zaterdag 7.000 tot 8.000 "gele hesjes" van wie er 1.500 "ultra gewelddadig" zijn.

Er zijn banken in brand gestoken, de Disney Store is vernield en ook in andere winkels of restaurants zijn de 'Gele hesjes' binnengevallen. Volgens nieuwszender BFMTV is ook een krantenkiosk in brand gestoken.

"Er bestaat geen twijfel over dat zij (de "gele hesjes") tot geweld oproepen en chaos zaaien in Parijs", zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. "Beroepsvandalen hebben zich onder de demonstranten gemengd". Hij noemde de daders ook "geen manifestanten" en "geen raddraaiers, het zijn moordenaars!".