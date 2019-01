Prins Laurent heeft een brief geschreven aan premier Michel om steun te vragen in zijn juridische strijd om een schadevergoeding te krijgen van Libië. Zijn vzw won enkele jaren geleden een proces over een mislukt bebossingsproject in Libië en heeft nu recht op zo'n 50 miljoen euro. De prins heeft daar nog geen cent van gezien en vindt dat België niet genoeg doet om hem te helpen. Zijn klacht is niet nieuw, het is wel opmerkelijk dat Laurent zich rechtstreeks tot de premier richt.