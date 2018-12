Een historisch moment gisteren tijdens de Miss Universe verkiezing. Angela Ponce, Miss Spanje, kreeg een daverend applaus toen ze de catwalk op wandelde. Ze is de eerste transgender ooit die heeft deelgenomen aan de Miss Universe verkiezing. Vroeger was er een verbod op transgenderkandidaten voor de verkiezing, maar dat werd zes jaar geleden opgeheven. Angela Ponce besliste om van geslacht te veranderen toen ze 22 was.