Premier overlegt het hele weekend met partijen over begroting

Bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel verklaarde premier Michel vanmorgen dat de "bal nu in het kamp van de fracties in het parlement ligt", maar hij is wel van plan om het hele weekend met die fracties te overleggen.

"De premier zal het hele weekend hard voortwerken om ervoor te zorgen dat de begroting goedgekeurd wordt. Hij zal verder contacten leggen met de partijen over het budget."

De begroting voor volgend jaar moet donderdag gestemd worden in de Kamer. Maar omdat de oranje-blauwe coalitie van Michel geen meerderheid heeft in het parlement, en het standpunt van N-VA - die de begroting vanuit de regering nog mee heeft uitgewerkt - nog onduidelijk is, is de goedkeuring allesbehalve een zekerheid.

"Ik heb de indruk dat het onverantwoordelijk zou zijn van wie de begroting heeft uitgewerkt, om ze daarna niet goed te keuren", zei Michel vanmorgen nog.