Zuhal Demir: “Verbied hoofddoek op school”

"Verbied hoofddoeken op school." Daartoe roept staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) op, vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar. Nu is het zo dat de scholen zelf beslissen of ze de hoofddoek al dan niet verbieden. Volgens de NV-A politica is de hoofddoek een middel om vrouwen te onderdrukken.

Het officiële standpunt van de N-VA is dat scholen zelf mogen beslissen of een hoofddoek al dan niet mag. Maar als het aan Demir ligt, mag dat verder gaan. Ze wil dat de volgende regering en parlementen een debat voeren over een algemeen verbod op school.

“We spreken over lichaamsbedekkend, maar eigenlijk gaat het over vrouwverbergend”, zegt de N-VA staatssecretaris. “Meisjes moeten hun gezicht verbergen omdat mannen hun seksuele driften niet kunnen inhouden.”

Steeds jonger

Een van de aanleidingen voor het voorstel is haar vaststelling dat meisjes op steeds jongere leeftijd een hoofddoek beginnen te dragen. “Je ziet het vanaf de eerste menstruatie, soms zelfs vanaf een jongere leeftijd.”

Demir wil dat de meisjes op school proeven van gelijkheid. “Jonge meisjes van tien of elf jaar verdienen gelijke kansen, ze hebben ook recht op ontwikkeling. Dat moeten ze kunnen in volle vrijheid. Vanaf achttien jaar kunnen ze nog altijd beslissen wat ze doen met het hoofddoek en dat in volle vrijheid.”

Katholiek onderwijs

Het gemeenschapsonderwijs legt zelf al een verbod op. Het vrij onderwijs doet dat niet. Lieven Boeve, hoofd van het katholiek onderwijs, vindt dat het “niet aan de overheid is om dit te verbieden”. “Wat niet wil zeggen dat een school dat niet kan, bijvoorbeeld als er te veel druk is op de meisjes om de hoofddoek tegen hun zin te dragen. Maar met een nieuw politiek opbod gaan we de scholen en de leerlingen sowieso niet helpen.”