Zuhal Demir trekt lijst in Genk

Zuhal Demir wordt kandidaat-burgemeester voor N-VA in Genk. "Als ik het haal, stop ik als staatssecretaris", zegt ze aan VTM NIEUWS.

Demir is nu staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid, maar in oktober zal ze de Genkse N-VA-lijst trekken.

Nationaal mandaat

Als ze het vertrouwen van de kiezer krijgt in Genk, betekent dat ook dat ze stopt als staatssecretaris. "Als de Genkenaars duidelijk het signaal geeft dat ze een alternatief bestuur willen, kunnen ze op mij rekenen. Dan wil ik ook heel duidelijk zijn: dan stopt mijn nationaal mandaat."

(Meer onder de video)

Ze werd geboren in Genk in een Koerdisch gezin van gastarbeiders. Nadien verhuisde ze (even) naar Antwerpen, waar ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 opkwam en uiteindelijk districtsvoorzitter werd. Begin 2016 verhuisde ze terug naar Genk.

CD&V in Genk

In Genk is CD&V al decennialang aan de macht en is de huidige burgemeester, Wim Dries (CD&V), er immens populair. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde hij maar liefst 8.488 voorkeursstemmen. De Vlaamse christendemocraten haalden er 41 procent van de stemmen. N-VA haalde er toen - als tweede grootste partij weliswaar - slechts 18,2 procent.

Zo ziet de huidige zetelverdeling eruit in Genk: