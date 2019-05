Zuhal Demir in open brief: “Ga me niet verschuilen achter cordon sanitaire”

Zuhal Demir (N-VA) heeft in een open brief op Facebook haar mening over het cordon sanitaire neergeschreven. Ze zegt dat ze zich niet meer zal verstoppen achter iets van 28 jaar geleden. De politica weet wel nog hoe ze als 16-jarige bang was van het Vlaams Blok.

Maar ze schrijft ook dat ze het Vlaams Blok - op papier - niet hetzelfde als het Vlaams Belang vindt. Ze wil nu als politica mee aan de onderhandeltafel met de partij.

Al zegt ze wel dat "ze zonder enige twijfel zal weglopen van een gesprekstafel waar racisme en discriminatie aanvaardbaar wordt”